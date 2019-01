Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, le face o surpriza colegilor sai care vor sa candideze la europarlamentare, chiar in seara Zilei Indragostiților. El a anuntat ca PNL si-a propus sa finalizeze lista de candidati la alegerile europarlamentare pana in data de 15 februarie, urmand ca aceasta…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. "Am anuntat, avem ca obiectiv finalizarea listei, 15 februarie. (...) Avem 49 de candidati, exista o procedura stabilita, avem candidati puternici, dificultatea selectiei este tocmai din cauza faptului ca avem candidati puternici. In publicatia 'Politico', de exemplu,…

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Ludovic Orban la Digi 24, potrivit Agerpres. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca lista cu candidatii liberali pentru europarlamentare va fi stabilita pana la mijlocul lunii februarie. "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara, la TVR, ca nu s-a inscris in competitia interna pentru stabilirea candidatilor liberali la alegerile europarlamentare iar in prezent cele 49 de candidaturi depuse sunt in curs de evaluare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara, la TVR, ca nu s-a inscris in competitia interna pentru stabilirea candidatilor liberali la alegerile europarlamentare iar in prezent cele 49 de candidaturi depuse sunt in curs de evaluare. Intrebat daca va candida la alegerile europarlamentare,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a mai discutat in ultima perioada despre listele comune sau separate cu PSD, pentru europarlamentare. ”Vom avea candidați proprii, daca vom merge pe lista separata sau comuna vom vedea. Nu anul acesta”, a spus liderul ALDE, conform Mediafax.Intrebat,…

- Dupa ce a candidat in 2007 pe lista de candidați ai PSD la alegerile europarlamentare, Andrei Maioreanu, ministru secretar de stat la Ministerul Energiei, se va afla iar pe lista de candidați pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. Informația a fost confirmata, joi, de Florin Carciumaru, președintele…