Orban, la un pas de excluderea din PPE

- Statele membre UE și-au exprimat susținerea pentru negocierile comerciale cu Statele Unite, însa unele au nevoie de discuții interne înainte de a lua o decizie, a declarat vineri Cecilia Malmström, comisarul UE pentru comert, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax.Comisia…

- Cu trei luni inainte de alegerile pentru Parlamentul European, popularii europeni sunt fragilizati de campania premierului ungar Viktor Orban impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in timp ce capul lor de lista, Manfred Weber, se confrunta cu o dilema, scrie AFP intr-un comentariu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca il 'sustine pe deplin' pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, tinta unei campanii a guvernului populist ungar condus de Viktor Orban, transmite AFP. 'Il sustin pe deplin, suntem solidari si o vom spune sus si tare in discutiile…

- Premierul britanic, Theresa May, a salutat miercuri, la finalul unei intrevederi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "progrese" in discutiile sale cu UE pentru organizarea Brexit-ului, relateaza AFP. "Am avut o reuniune constructiva cu presedintele Juncker…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania, seful statului va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen. Semnarea Tratatului franco-german de catre presedintele francez si cancelarul german va avea loc in Sala…

- Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre principalii promotori ai iliberalismului, crede ca in Europa vor exista doua civilizații, din cauza imigrației, și a salutat cooperarea dintre Italia (condusa de o alianța extrema dreapta - stanga antisistem) și Polonia (conservatori populiști) impotriva imigrației,…

- Extinderea ideologiei iliberale ameninta euro, dar este o iluzie ca iesirea din zona euro ar oferi o cale mai usoara, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi. Pe de alta parte, in timpul summit-ului UE de joi si vineri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…