- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca nu crede ca Dacian Cioloș va candida la prezidențiale, avand in vedere masuratorile din sondaje. Orban a mai spus ca spera ca fostul premier sa-l susțina pe Klaus Iohannis in cursa prezidențiala la al doilea mandat, președintele fiind…

- Senatorul ALDE Ion Popa a apreciat, joi, ca ar putea sa apara un tandem Klaus Iohannis - Dacian Cioloș la alegerile prezidențiale din 2019.„Eu intuiesc ca Dacian Ciolos nu va candida la prezidentiale, va sfarsi intr-un tandem cu Klaus Iohannis. Veste trista pentru PNL, va fi tandem Iohannis…

- "Pe parsursul intregii perioade din 2018, in mod constant Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc ori de cate ori am testat intentia de vot pentru functia de președinte. Sigur ca, in ultima perioada, lucrurile devin oarecum fluide, in sensul ca apar candidati cu sanse reale, cum ar fi Calin Popescu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la un post TV, ca nu ințelege ce interese politice are Dacian Cioloș, ”care nici macar nu și-a inregistrat partidul”, afirmand ca fostului premier ii e mai ușor ”sa-și dea cu parerea” cand ”sta la televizor și mananca popcorn”.”El nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara ca atacul lui Dacian Ciolos la adresa liberalilor este ciudat, afirmand ca acesta face un serviciu PSD. "Sunt acuzatii izvorate din senin, este un atac. (...) Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bataliei cu PSD. De…

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat sambata, intr-o emisiune TV, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa gaseasca modalitatea prin care sa fie mai „datator de incredere” ca apara statul de drept, cu toate prerogativele pe care le are la dispoziție, scrie Mediafax.Intrebat,…

- Sondajul CURS de tip OMNIBUS (efectuat in perioada 20 septembrie – 1 octombrie) clarifica zona prezidențiabililor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 67% din repondenți (cu 15% mai puțin fața de precedentul studiu).…

- SONDAJ prezidențiale, rezultat vot. Procente explozive In acest moment, știm ca președintele Klaus Iohannis mai vrea un mandat, așa cum a anunțat. Dacian Cioloș se vede caștigator și-n scaunul de la Cotroceni. PSD aplica aceeași tactica, anunțul de ultim moment al numelui candidatului. Calin Popescu…