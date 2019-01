Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va exista o discuție cu PSD pentru un candidat comun la alegerile prezidențiale in al doilea trimestru al anului 2019. Tariceanu le transmite celor de la PS...

- ”Aceasta este realitatea. Din pacate, din anul 2000 incoace, candidații PSD au pierdut la limita alegerile prezidențiale. Și Adrian Nastase, și Mircea Geoana, și Victor Ponta au pierdut la diferențe foarte mici. Ramane de vazut daca nu cumva sunt șanse mai mari la prezidențiale daca, pe langa scorul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va exista o discuție cu PSD pentru un candidat comun la alegerile prezidențiale in al doilea trimestru al anului 2019. Tariceanu le transmite celor de la PSD ca pe langa scorul tradițional pe care il aduc ei la prezidențiale ar fi nevoie de ceva…

- Un tur doi al alegerilor prezidențiale intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea ar fi un blat, un aranjament ce i-ar conveni actualului președinte, pentru ca din start liderul social-democraților n-ar avea nicio șansa, spune șeful partidului PRO Romania, fostul premier Victor Ponta. Contracandidat al…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- "Eu stau destul de bine in sondaje, am prima sansa. Candidatura lui Ciolos nu imi va crea o problema. Care va fi dorit de popor, acela va fi presedinte", a spus Iohannis. El si-a exprimat speranta pentru o mai buna colaborare intre partidele de Opozitie. Iohannis a adaugat ca nu crede ca se…