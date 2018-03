Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, „dand cu parul" in alesii locali ai PSD, iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor veni cu un program de guvernare. "Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un program de guvernare si vom veni cu un program de guvernare, dar nu un program de guvernare scris pe picior,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins, duminica, orice asociere intre numele sau si redeschiderea dosarului "Transalpina 3" instrumentat de DNA, afirmand ca informatiile aparute in presa sunt tendentioase si nu au nicio legatura cu realitatea."A aparut o informatie care nu are nicio legatura…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca demiterea ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, este singura solutie pentru a scapa de haosul salarizarii. Liderul liberal mai sustine ca revolutia fiscala anuntata cu mare zarva mediatica se dovedeste a fi o lovitura data intereselor si bunastarii…

- Liberalii ii propun pe Liviu Bratescu si Cristian Petcu in Consiliul de Administratie al TVR, pe Alexandru Kocsis la CNA si pe Maria Mota la CNCD. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni ca aceste propuneri respecta criteriile interne de integritate. Orban a afirmat ca in cazul lui Cristian…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Ludovic Orban caracterizeaza transferul cotribuțiilor drept un „hocus-pocus", o pacaleala. „Asta a fost un `hocus-pocus`, cu transferul contribuțiilor. A fost o șmecherie prin care PSD-ul a vrut sa-i pacaleasca pe oameni ca le maresc salariile, dar de fapt, prin transferul contribuțiilor,…

- Presedintele PN, Ludovic Orban, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca a fost necesara conferinta sustinuta de Laura Codruta Kovesi, afirmand ca DNA si procurorul sef al DNA sunt supusi unui atac concertat dus de o alianta a unor oameni care sunt profund deranjati ca aceasta institutie exista.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Am vrea sa vorbim cu dumnevoastra despre ziua de duminica? Care duminica? Duminica asta care vine. Ce inseamna pentru dumneavoastra ziua de duminica, 11 februarie? Ce s-a intamplat pe 11 februarie? Dialogul neverosimil a avut loc vineri, 9 februarie, in biroul președintelui Federației Romane de Bob…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului...

- Guvernul cauta din nou solutii pentru ca, o data cu trecerea contributiilor in sarcina angajatului, IT-iștii sa nu aiba de suferit. Mai mult, Eugen Teororescu, ministrul de Finanțe a anunțat marți ca o sa-i prezinte saptamana aceasta premierului Viorica Dancila o soluție pentru rezolvarea acestora probleme.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose. "Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...)…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca reprezentantii Uniunii urmeaza sa ia o decizie referitoare la sustinerea Guvernului Dancila in cadrul intalnirii grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, de la ora 14,00, informeaza agerpres.ro. …

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Neagu Djuvara a fost un reper de moralitate, eruditie si umanism. "Ne exprimam adancul regret si profunda tristete la despartirea de marele istoric, diplomat si intelectual liberal, domnul Neagu Djuvara. Nascut intr-o familie de boieri, pastrand in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat la Europa FM ca liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar al Puterii pentru a incerca sa-l convinga sa nu voteze Guvernul Vioricai Dancila si subliniat ca "este important ca UDMR sa nu voteze".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim,…

- Dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PNL, Ludovic Orban a declarat jurnalistilor ca i-a propus sefului statului sa declanseze alegeri anticipate, insa sustin ca nu dezvaluie ce discutii s-au purtat in cadrul biroului de la Cotroceni. Liberalii sustin insa ca sunt pregatiti de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa îsi asume guvernarea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca actualul Guvern este un Trabant cu dubla comanda, condus nu numai de Tudose, dar si de Dragnea, afirmand ca doar nesiguranta desemnarii unui nou premier PSD de catre presedintele Klaus Iohannis il impiedica pe L. Dragnea sa il inlature pe Tudose.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca parlamentarii PNL nu semneaza sesizarile care vor fi depuse de USR la Curtea Constitutionala pentru ca au iesit din termen, afirmand ca liberalii au...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate."Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Anunt de maxim interes pentru toti romanii. Un lider marcant al PNL anunta ca nu i se va mai acorda sprijin lui Klaus Iohannis pentru candidatura la alegerile prezidentiale din 2019. Viorel Catarama a facut acest anunt, iar voci din PNL sustin ca si Ludovic Orban este de acord cu aceasta masura.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere lui Mihai Tudose printr-o scrisoare deschisa sa-si foloseasca atributiile functiei de premier pentru a stopa modificarile legilor Justitiei propuse de coalitia PSD-ALDE. "Va somez sa luați atitudine fața de acest derapaj de la democrație in acest moment", scrie…

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu „lacrimi de crocodil” la catafalcul Majestatii sale, afirmand ca „un comunist tot un comunist”. …