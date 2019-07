Orban îl pune pe Tăriceanu la muncă: S-o lase mai ușor cu solicitările CCR a decis ca nu pot fi interzise amnistia și grațierea pentru fapte de corupție pentru ca incalca drepturi fundamentale. ”Domnu` Tariceanu sa mai munceasca, poate trece pragul de 5% și s-o lase mai ușor cu solicitarile de demisie. Președintele Klaus Iohannis a convocat un referendum la care s-au prezentat cetațenii romanii in numar extrem de mare, care a fost validat și-n urma caruia romanii au decis: interzicerea amnistiei și grațierii, interzicerea emiterii de OUG in domeniul justiției și extinderea instituțiilor care pot sa sesizeze de neconstituționalitate OUG” a spus Ludovic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

