- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca, prin anuntul privind revocarea sefei DNA si mai ales prin felul în care a prezentat raportul ce a stat la baza acestei solicitari, ministrul Justitiei a dovedit ca este "avocatul penalilor".

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- Fostul ministru al justitiei liberalul Catalin Predoiu afirma ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "pripita", subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate.…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan i-a cerut, pe Facebook, demisia lui Tudorel Toader, care este “o rusine pentru Romania”, “avocatul pledant al penalilor” si incalca “angajamentele internationale ale Romaniei”.

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa ia decizia impusa de analiza facuta la DNA si sa se incadreze in limitele legale, insa sustine ca nu a discutat cu acesta inainte de prezentarea raportului privind managementul la DNA.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se declara mulțumit de activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intrebat ce se va intampla daca Toader nu va anunța nici joi o decizie cu privire la procurorul-șef al DNA, liderul social-democrat a raspuns: „Sa așteptam pana joi”.

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Kelemen Hunor, despre revocarea șefei DNA. Președintele UDMR (Uniunea Democrata Maghiara din Romania), Kelemen Hunor, crede ca Laura Codruta Kovesi va ramane la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pana la incheierea mandatului sau. Mai mult, acesta considera ca șeful statului, Klaus Iohannis,…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Invitat intr-o emisiune la Digi24, Ludovic Orban s-a declarat insa convins de faptul ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea" procurorilor anticoruptie. Invitat in emisiunea „In fata ta", Ludovic Orban s-a declarat convins ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului sef al DNA. Tudorel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Presedintele ALDE Iasi, Varujan Vosganian, a „sfatuit” conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea ministrului Justitiei a raportului de activitate a Ministerului Public. Vosganian a mai explicat ca pozitia „ezitanta” a ministrului Justitiei a aparut din cauza faptului ca „guvernul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca institutiile statului trebuie sa verifice veridicitatea informatiilor aparute in inregistrarile audio in care erau redate presupuse discutii dintre procurorul sef al Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA Lucian Onea si fostul deputat Vlad Cosma.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare.Intrebat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta din partea CCR o "judecata normala, conforma Constitutiei, practicilor in materie" in ceea ce priveste sesizarile referitoare la legile Justitiei."Asteptam o judecata normala, conforma Constitutiei, practicilor in materie. De asemenea,…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Aproximativ 200 de studenti din 15 centre universitare din Romania s-au adunat, la Timisoara, iar sambata seara, au participat la un protest fata de modificarile legilor Justitiei. Tinerii au venit incolonati, din Complexul Studentesc, pana in Piata Victoriei, purtand pe umeri un sicriu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic...

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii pregatesc temeiuri de atac la CCR pentru proiectele de modificare a legilor Justitiei si le-a cerut parlamentarilor UDMR sa iasa din "plasa" partidului de guvernamant. "PNL va vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate afecta independenta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminica, cetațenilor, sa iasa in strada și sa protesteze pașnic, pentru a arata actualei puteri ca trebuie sa țina cont de ''ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate". *UPDATE Cioloș: Nu cred ca aceasta coaliție de la putere…

- Radu Tudor a dezvaluit pe blog-ul personal o serie de motive pentru care a izbucnit scandalul dintre Departamentul de Stat al Statelor Unite și Coaliție, in urma anunțului facut de americani in privința legilor justiției."1.Presedintele PNL Ludovic Orban a fost saptamana trecuta in SUA. El…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentuluid de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile ”exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale.”Din calitatea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiției coincide in cea mai mare masura cu poziția PNL și cu raportul MCV adoptat de Comisia Europeana. "Salutam poziția exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca, duminica seara, membrii si simpatizantii formatiunii se vor afla in strada pentru a protesta fata de legile Justitiei si revolutia fiscala a PSD. Pentru duminica seara, incepand cu ora 18.00, sunt anuntate manifestatii atat in Bucuresti, cat si in alte…