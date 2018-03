Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, liderul PNL, a lansat un atac la adresa presedintelui ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta considera ca „obraznicia și dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu”

- ”In decembrie anul trecut am anunțat ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunț ca astazi de dimineața a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic ieșit din platforma. Este vorba de partidul ”Mișcarea Romania Impreuna”. Am decis…

- Excluderea lui Daniel Zamfir din PNL provoaca scandal in partid. Deputatul PNL Adriana Saftoiu i-a adus, joi, un reproș dur lui Ludovic Orban, pentru modul in care s-a luat deciziai privind sancționarea senatorului liberal. ”Sunt motive mult mai serioase, decat cele imputate colegilor propuși acum pentru…

- Agnieszka Radwanska a eliminat-o pe Simona Halep in turneul de la Miami, dupa ce a invins-o cu 3-6, 6-2, 6-3 intr-un meci din cadrul turului 3. Pentru jucatoarea din Polonia este o zi speciala, in conditiile in care a reusit sa invinga din nou un lider mondial, dupa fix 6 ani de zile. In…

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- Liderul USR a discutat și despre șicanele din Parlament, indreptate spre coaliția de guvernare. USRiștii au organizat mai multe proteste in Parlament, au pus muzica in comisia speciala pentru legile justiției și au realizat mai multe filmari care au ajuns apoi virale. Barna: „Ceea ce…

- Tariceanu, despre pensii speciale pentru primari: Exista anumite categorii care au nevoie, cum e zona justiției, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, dupa ședința Birourilor Permanente reunite. “Exista anumite categorii care, dupa parerea mea, au in mod justificat nevoie de o pensie speciala,…

- Conducerea Spitalului de Copii din Galati a deschis o ancheta, dupa ce o pacienta a filmat in baia salonului mai multi viermi. Managerul unitatii spune ca situatia a fost remediata si ca se fac periodic igienizari.O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati,…

- Probleme pentru cele mai mari retele de socializare. Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Anuntul survine dupa ce Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- In urma cu cateva ore, rețeaua Telekom a cazut, foarte mulți dintre clienți fiind puși in poziția problematica de a nu putea suna sau fi sunați. Pentru unii dintre aceștia, neplacerile au fost foarte mari, iar raspunsul companiei, intarziat și insuficient. Reprezentanții Telekom au detaliat problema…

- „Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA) a fost folosit pentru urmarirea magistratilor si intimidarea lor”, a sustinut istoricul Marius Oprea la audierile din cadrul Comisiei SIPA. Senatorul clujean Mihai Gotiu a postat pe Facebook principalele declaratii ale istoricului.

- "Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra ca am ocazia sa ii felicit si sa ii salut cu respect pe cei care si-au luat un angajament fata de semeni si fata de tara si isi risca viata incercand sa-i salveze pe semenii lor aflati in pericol. 'Cu Viata Mea Apar Viata' este deviza…

- Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetatenilor, scrie pe pagina sa de Facebook fostul prim ministru, Dacian Ciolos. 0 0 0 0 0 0

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Fostul premier PSD a declarat in fata magistratilor de la Inalta Curte ca relatia dintre Tariceanu si consultantul politic israelian, Tal Silberstein, a fost una contractuala. Marturia acestuia face parte din dosarul in care seful Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat ca decizia va fi luata dupa un referendum inter in sanul partidului. Acesta nu a exclus posibilitatea ca Dacian Cioloș sa fie candidatul USR pentru funcția de președinte al Romaniei. Alina Gorghiu a reacționat pe pagina sa personala…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- 'Eu cred ca exista institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in consecinta in conformitate cu atributiile. Nu cred ca trebuie sa fie subiectul unor dezbateri politice. Exista CSM, Inspectie Judiciara, exista ministrul Justitiei, exista Parchetul…

- In 25 de ani s-ar putea sa fim „stapanii Europei” „O guvernare de coșmar, lipsa oricarei alternative la aceasta, un președinte incapabil de felul lui, a carui singura parghie de putere este SRI-ul, cu toate extensiile lui in Justiție, adica o parghie destructiva. Iohannis, Dragnea, Orban, uniți de singura…

- Fostul premier, Victor Ponta, a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Brasovul vrea sa intre in Cartea Recordurilor cu cel mai mare lant de oameni care citesc! O noua idee insuflețește paginile sociale! Brasovenii se mobilizeaza pe Facebook pentru a intra in Cartea Recordurilor cu cel mai mare lant de oameni care citesc. Evenimentul se dorește a fi o…

- Scandalul iscat in jurul licitației de vanzare a unui teren din centrul orașului Santana, despre care Jurnal Aradean și Aradon au scris in urma cu doua saptamani, s-a dovedit favorabil pentru administrația locala. Vanzarea terenului a atras atenția mai multor investitori, iar șase au participat la…

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- Constantin Ciuce, fostul rector al UMF Cluj, a demisionat din Senatul universitații. Chirurgul a spus ca nu este de acord ca actualul rector, Alexandru Irimie, nu și-a retras semnatura de pe scrisoarea celor 45 de rectori care l-au susținut pe Valentin Popa pentru funcția de ministru al Educației. Chirurgul…

- Declarațiile facute in exlusivitate pentru Libertatea, de surse din RADET, care au dorit sa-și pastreze anonimatul din motive lesne de ințeles, contureaza tabloul dezastrului de la compania administrata de Primaria Generala a Municipiului București. Dincolo de problemele financiare ale RADET, condițiile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, referindu-se la criticile aduse de presedintele UDMR Kelemen Hunor programului de guvernare, ca este bine ca acesta sa fie critic, el manifestandu-si speranta ca UDMR va sustine prin vot investirea Guvernului Dancila.

- Un tribunal din Marea Britanie arata ca Facebook a reactivat contul unui suspect de complicitate cu ISIS de opt ori, iar acest fapt permis barbatului sa distribuie mult mai multe filme cu atrocitațile teroriștilor in mediul online.

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei in care afirma ca modificarile la legile justitiei si Codul Penal operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- Europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, cere majoritatii guvernamentale PSD-ALDE-UDMR sa opreasca modificarile controversate la Codurile Penale, care starnesc ingrijorarea Comisiei Europene, altfel existand riscul ca Romania sa ia calea Poloniei. Declaratiile au fost…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- Fermierii germani au prea multe animale, iar acest lucru afecteaza mediul inconjurator si umfla in mod artificial exporturile, sustine ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks. "Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania", a declarat…

- "E plin netul cu fel și fel de articole cu idei de afaceri. Iți explica ce ai de facut, cam cat ai de investit, cum sa atragi apoi clienți etc. Iți explica clar cum poți face mii de euro lunar, deși cel care scrie articolul, in loc sa puna el in aplicare ideea, o pune pe un blog pentru a face astfel…

- Exista speranța!Intalnim tot mai des cazurile in care se vorbește despre oameni care mutileaza sau omoara animale. Omenirea nu e pe cale de dispariție. Asta ne-o arata o femeie cu inima mare. Oameni din intreaga lume au fost extrem de uimiți cand au vazut ce a facut un suflet de om cu aripa unui future.…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, care este si vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD Braila, a scris, pe Facebook , dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia luni, fortat de decizia Comitetului Executiv National al PSD de a-i retrage sprijinul politic, ca "am pierdut un prim-ministru,…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Sociologul Alina Mungiu Pippidi, cunoscut ca un critic aspru al PSD, spune într-un interviu acordat TVR ca nu îi plac dosarele lui Dragnea și Tariceanu. ”Nu aș vrea sa vad o a doua schimbare de guvern în strada, când prima a eșuat din motive de lipsa de alternativa.…