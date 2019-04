Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu se asteapta ca PSD sa sustina motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, apreciind ca social-democratii il vor "santaja" pe...

- Biroul Executiv al PNL a decis sa initieze o motiune impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care va fi depusa in cursul acestei saptamani la Senat, a anuntat liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Astazi, in Biroul Executiv, am luat decizia de a initia o motiune impotriva ministrului…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca PSD da bir cu fugiții atunci cand vine vorba de susținerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, Reacția lui Tomac vine dupa ce astazi, ședința in care urma sa se supuna la vot moțiunea la adresa lui Tudorel Toader a fost suspendata din lipsa de cvorum."Tudorel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica prestatia din Parlamentul European a ministrilor de Interne si Justitiei, Carmen Dan, respectiv Tudorel Toader, afirmand ca declaratiile acestora au facut de ras Romania. „Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand o prestatie…

- „Biroul Executiv al PNL a luat in analiza situatia extrem de grava privitor la cresterea infractionalitatii, datorita eliberarii pe usa din dos a mii, pana la 11.000 de infractori, ca urmare a reglementarilor adoptate de PSD, ALDE si UDMR, in special legea privind recursul compensatoriu. (...) Consecintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la TVR, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a ”incapațanat de trei ori la rand sa faca aceeași propunere” in privința procurorilor șefi, dar a reamintit ca a existat un viciu de procedura de fiecare data - nu a prezentat adeverința CNSAS.”Procedura…