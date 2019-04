Retete de Pasti: Drob de miel

Se spala bine organele in apa rece. Se taie in bucati de 3-5 cm, se curata de pielite, cheaguri de sange etc. Se lasa 10-15 minute in 3 parti apa si 1 parte otet sa iasa orice eventual miros. Se pun la fiert in apa rece (fara sare). Se ia spuma si se fierb circa 20-30 de minute. Se arunca apa. Se lasa sa se raceasca putin (cat sa le puteti… [citeste mai departe]