Orban: Guvernul va aloca resurse pentru toate proiectele de dezvoltare eficiente

Guvernul va aloca resurse pentru toate proiectele de dezvoltare eficiente, a declarat presedintele PNL si premierul desemnat, Ludovic Orban, la Reuniunea Ligii Alesilor Locali ai Partidului National Liberal, care se desfasoara sambata la Sala Polivalenta din Bucuresti. "Partidul National Liberal, in ciuda minciunilor gogonate pe care le sustine PSD-ul in fiecare zi, are grija de comunitatile locale si Guvernul va aloca resurse pentru toate proiectele de dezvoltare eficiente, sustenabile pe care le vor dezvolta comunitatile locale. PNL nu va mai descentraliza nicio atributie fara resursele necesare…