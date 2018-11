Orban: Guvernul nu trebuie să aibă nicio treabă cu stabilirea salariului minim Guvernul nu trebuie sa aiba niciun rol in stabilirea salariului minim, acesta trebuind sa rezulte in urma negocierilor dintre patronate si sindicate, a declarat vineri presedintele PNL, Ludovic Orban. "Pozitia PNL privind salariul minim este aceea ca Guvernul nu trebuie sa aiba nicio treaba cu stabilirea salariului minim brut pe economie. Decizia nu trebuie sa fie administrativ-politica luata de guvern, ci decizia privitoare la salariul minim trebuie sa fie rezultatul negocierii intre patronate si sindicate, intre partenerii sociali si trebuie sa aiba la baza indicatori economici, obiectivi care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

