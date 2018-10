Stiri pe aceeasi tema

- Desi Romania se afla in plina epidemie de pesta porcina africana, efectele fiind dramatice, Guvernul Dancila a votat in Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea fondurilor pentru fermierii afectati, in bugetul UE 2019, afirma europarlamentarul Siegfried Muresan. Raspunsul de refuz venit de…

- Orban a afirmat ca acest lucru reprezinta o "gafa monumentala", pe care liberalii se vor lupta sa o corecteze in Parlamentul European. "Am aflat astazi cu stupoare de un gest de neinteles al Guvernului Romaniei care, la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe finante, a acceptat adoptarea…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut miercuri, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat pe aspecte legate de pregatirea și exercitarea de catre Romania a Președinției Consiliului UE,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu este oportuna o rezolutie cu privire la Romania in cadrul Parlamentului European, in conditiile in care tara noastra va prelua de la 1 ianuarie presedintia Consiliului Uniunii Europene. „In ce ne priveste, consideram ca nu este oportuna o rezolutie…

- Premierul Viorica Dancila face, marti si miercuri, o vizita la Bruxelles, pentru intalniri cu grupurile politice din Parlamentul European. Saptamana viitoare, in plenul Parlamentului European va avea loc o dezbatere despre statul de drept din Romania, transmite News.ro . ”Prim-ministrul Romaniei, Viorica…