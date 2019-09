Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține in aceasta seara declarații de presa la sediul PSD, dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus, tot astazi, ca Guvernul „a facut mult rau Romaniei”. „Guvernul PSD a facut mult rau Romaniei și ar fi trebuit sa plece demult. Romanii iși doresc o alta guvernare și o vor…

- Guvernul va aproba, joi, declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul lucrarilor pentru autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 1 Sibiu - Boița. Exproprierile sunt in valoare de peste 5 miliarde de lei, alocate din bugetul Ministerului Transporturilor.Citește…

- Guvernul va aproba miercuri alocarea de fonduri suplimentare in vederea despagubirii foștilor proprietari ale caror imobile au fost expropriate in vederea construirii drumului expres Craiova-Pitești, tronsonul 2. Aceeași masura a fost dispusa și in cazul proiectului de reabilitare a liniei de cale ferata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea Europeana in doi ani. "In primele sase luni, Guvernul a imprumutat (...) aproape 10 miliarde…

- Presedintele PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila a gasit solutia perfecta pentru a scapa de promisiunea neonorata referitoare la darea in circulatie a 180 kilometri de autostrada in acest an, prin demisia directorului CNAIR, Narcis Neaga, si ca in ciuda plecarii…

- "Viorica Dancila ne-a anuntat ieri ca autostrada Sibiu-Pitesti este un esec total! Cea mai asteptata autostrada din Romania nu doar ca nu se va pune in circulatie anul viitor, ci nici macar nu are documentatiile finalizate, iar lucrarile sunt departe de a incepe. Ca sa scape de promisiunea neonorata,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța susținere totala a europarlamentarilor PNL pentru Laura Codruța Kovesi, candidat la funcția de procuror-șef european. Orban arata ca in cazul in care Guvernul din Romania nu-i va mai pune bete in roate, atunci Kovesi are șanse foarte mari sa obțina funcția.Citește…