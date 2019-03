Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sambata ca partidul sau a depasit PSD in sondaje si este pe o traiectorie ascendenta, in timp ce PSD se duce “in cap pentru ca si-au batut joc de Romania”. De asemenea, liderul PNL nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Liviu Dragnea: „Diferenta…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sambata ca partidul sau a depasit PSD in sondaje si este pe o traiectorie ascendenta, in timp ce PSD se duce „in cap pentru ca si-au batut joc de Romania”.

- Președintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sâmbata ca partidul sau a depașit PSD în sondaje și este pe o traiectorie ascendenta, în timp ce PSD se duce “în cap pentru ca și-au batut joc de România”, transmite Mediafax.„Prima batatie…

- Președintele liberal, Ludovic Orban, a afirmat la Summitul PPE de sambata ca partidul sau a depașit PSD in sondaje și este pe o traiectorie ascendenta, in timp ce PSD se duce “in cap pentru ca și-au batut joc de Romania”.„Prima batatie a anului este cea pentru PE, alegerile europene. In ianuarie,…

- Summitul PPE al liderilor locali si regionali, organizat de PNL, are loc sambata la Romexpo. La eveniment va participa si presedintele Klaus Iohannis. „Partidul National Liberal organizeaza sambata, 16 martie 2019, la Bucuresti, Summit-ul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European,…

- Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, la care va participa si presedintele Klaus Iohannis, a inceput sambata la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ 3.000 de alesi locali din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, candidat al popularilor europeni la sefia Comisiei Europene, iti va prezenta sambata prioritatile si liniile principale de program, pentru prima oara in Romania, la Summitul liderilor…

- ”Deci președintele cere sistematic PSD-ului sa plece de la guvernare. PNL face același lucru. Ludovic Orban are comportamentul unui viitor prim-ministru și președintele garanteaza, bine, i-a garantat și lui Predoiu, același lucru, ca va fi prim-ministru. Lucrurile se indreapta, dupa opinia mea, intr-o…