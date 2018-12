Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca „tantica inculta, analfabeta, dar din ce in ce mai tupeista si mai obraznica, comite o crima cu premeditare impotriva economiei romanesti”, informeaza News.ro.„In ziua aniversarii Revolutiei Romane, in ziua preluarii simbolice a Presedintiei Consiliului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca „tantica inculta, analfabeta, dar din ce in ce mai tupeista si mai obraznica, comite o crima cu premeditare impotriva economiei romanesti”.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, face, vineri, o vizita oficiala in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, dar si cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu ambii politicieni romani, Sebastian Kurz are programate declaratii comune. Austria detine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca "expozeul" premierului Viorica Dancila in Parlamentul European nu a avut absolut niciun efect asupra Executivului de la Bruxelles, sustinand ca PSD-ALDE nu isi pot permite sa dezinformeze in continuare Uniunea Europeana si trebuie sa inteleaga ca legislatia…