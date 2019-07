Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. In prezent, ea ocupa funcția de ministru al Apararii din Germania și face parte din CDU, partidul Angelei Merkel. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, in perioada 30 iunie – 2 iulie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. ”Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru ajungerea la un compromis acceptabil pentru toate statele membre, care sa asigure stabilitatea…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar, relateaza Reuters, AFP si EFE, potrivit AGERPRES.Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei…

- Presedintele Consiliului European, Donal Tusk, a anuntat ca liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar, relateaza Reuters, AFP si EFE. Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei Europene, iar Christine…

