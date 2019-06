Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca demisia Guvernului Filip reprezinta un gest de normalitate, aratand ca intrarea in functiune a noului Executiv de la Chisinau reprezinta un prim pas spre normalizarea situatiei din Republica Moldova. "Guvernul condus de Maia Sandu si Andrei Nastase este perfect legitim pentru ca are in spate votul cetatenilor care au ales Parlamentul Republicii Moldova si majoritatea parlamentara care a investit Guvernul. Demisia Guvernului Filip, desi a venit cu intarziere, reprezinta un gest de normalitate, deoarece isi pierduse orice urma de legitimitate si cramponarea…