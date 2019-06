Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean i-a facut, miercuri dimineața, "nesimțiți" si "tupeiști" pe jurnaliștii care au vrut sa asiste la discuțiile din comisiile reunite de politica externa. Ba chiar i-a amenințat ca le ridica acreditarea de la Parlament, informeaza digi24.ro.”Tupeul jurnaliștilor”…

- "Colegul si prietenul meu Dan Motreanu a fost achitat prin hotarare definitiva. Cand a inceput urmarirea penala contra sa, asa cum am facut si eu si alti colegi liberali, el a facut un pas inapoi si nu a mai candidat pentru nicio functie publica. Dupa achitarea decisa de instanta de fond, cunoscand…

- Candidatul PNL aflat pe primul loc pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, sustine ca l-au sunat trei sefi din Jandarmerie sa-si ceara scuze pentru ca seful Jandarmeriei Mures a amendat un adolescent cu 3.000 de lei pentru ca protesta si pentru ca jandarmii din Topoloveni…

- "Romania continua sa se dezvolte bine in guvernarea PSD. Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5%, in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene.Realitatea confirma din nou ca programul PSD funcționeaza…