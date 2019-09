Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror șef european. Kovesi este prima persoana care va ocupa aceasta funcție, nou inființata. Urmeaza și un vot in Consiliul European, dar acesta este o formalitate, numirea lui Kovesi in funcție este deja o…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, astazi, pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. ”Laura Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candida noastra a obținut 17 voturi din…

- Este o victorie imensa pentru Romania, la care a contribuit decisiv Președintele Klaus Iohannis, alaturi de liderii și europarlamentarii PNL care au facut un lobby intens pentru Laura Codruța Kovesi. Partidul Național Liberal, in calitate de membru al PPE, a folosit toate parghiile de influența…

- Deși au tot vehiculat posibilitatea numirii în fruntea Procuraturii Generale a unui specialist european, autoritațile s-au razgândit. Ministra Justiției, Olesea Stamate, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova ca odata cu aceasta schimbare…

- Subiectul privind posibila numire a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european a deschis din nou cutia Pandorei. Declaratiile unor politicieni romani prin care considera posibila numire ca fiind gresita si schimbari de tabere in alte state, o arunca din nou in postura de favorita pe fosta…

- ​Liberalii îi cer premierului Dancila sa-și asume politic remedierea erorilor legislative din domeniul justiției și sa anunțe public susținerea pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului european. „Îi transmit premierului Vasilica Viorica Dancila un lucru…