Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca șeful statului Klaus Iohannis nu avea cum sa reacționeze în cazul militarului american care a leșinat în timpul discursului acestuia de Ziua Marinei pentru ca președintele &"nu are ochi în ceafa&" ca sa vada ce s-a întâmplat, relateaza Mediafax.

&"Chiar nu mi se pare un subiect de discuție. Este evident ca președintele nu are cum sa vada pentru ca nu are ochi în ceafa. Poate trebuie sa dam o regula ca președintele trebuie sa aiba un ochi în ceafa. El era implicat în susținerea discursului. Se vedea clar…