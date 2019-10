Premierul desemnat, Ludovic Orban, urmeaza sa discute marti cu reprezantantii partidelor din Opozitie - ALDE, PMP, UDMR si USR -, urmand ca miercuri sa se intalneasca cu cei de la Pro Romania.



"Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania", a precizat Orban luni, mentionand ca intalnirile au fost stabilite in functie de disponibilitatea…