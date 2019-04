Orban, discurs PNL. Atac la PSD: Azi începem o bătălie! Va prezentam integral discursul lui Ludovic Orban, președintele PNL: „Astazi, incepem o batalie, astazi, plecam pe un drum care nu poate sa aiba decat o singura destinație, victoria Partidului Național Liberal și victoria Romaniei. Stimate colege și stimați colegi, Astazi, am venit nu la spectacol, astazi am venit nu doar ca sa ne vedem intre noi, astazi am venit ca sa pornim batalia pentru Romania. Astazi am venit sa ne inrolam sub drapelul liberal și sub drapelul Romaniei, pentru a porni o batalie cu un inamic care și-a batut joc de Romania, și un inamic care a dus Romania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

