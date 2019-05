Stiri pe aceeasi tema

- Orban a afirmat ca liberalii sunt implicati cu toata energia in "batalia" cu PSD si nu au avut timp sa raspunda "rautatilor" celorlalti competitori de pe scena politica. "Noi suntem PNL, noi suntem pe propriile picioare, noi candidam pentru Parlamentul European ca PNL, fiind membri in cea…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- "Referendumul reprezinta o frumoasa diversiune facuta de presedinte, care, asa cum am spus, se si dovedeste. A inceput sa mearga prin tara la diferite mitinguri in campania pentru alegerile din Parlamentul European, vrand sa fure startul pentru alegerile prezidentiale. Presedintele nu este un actor…

- Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Anghel Iordanescu, a declarat, miercuri, la Sancraiu de Mures, ca, impreuna cu colegul sau, Ilie Nastase, daca vor fi alesi in Parlamentul European, nu vor transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena…

- ''Cel mai bun scor posibil pe care il poate realiza PNL. Ne luptam sa batem PSD. Hai sa va spun sincer. In alegerile pentru Parlamentul European, depinde foarte mare de mobilizarea participanților. Daca dintre votanți se mobilieaza la vot 30%, iar la vot pentru un alt partid se mobilieaza un numar…

- Președintele PNL Ludovic Orban a povestit, joi, la Parlament, cum a ieșit fostul lider al partidului, Crin Antonescu, din lista candidaților liberali la alegerile europarlamentare.„Eu i-am solicitat Adinei Valean (europarlamentar PNL, sotia lui Crin Antonescu - n.r.) sa continue si l-am convins…

- Presedintele USR Maramures, Dan Ivan, este convins ca la alegerile europarlamentare din 26 mai, Aliana USR – PLUS va aduce un nou suflu in politica europeana, cat si cea romaneasca. “Am primit foarte multe incurajari. Am convingerea ca vom reusi in 26 mai 2019 sa aducem un suflu nou atat in politica…