Orban, despre UDMR: A deranjat ceea ce le-am spus public

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca UDMR a demonstrat prin abtinerea de la votul privind motiunea de cenzura ca isi doreste ca Guvernul Dancila sa isi continue activitatea, a declarat, intr-o emisiune la B1TV, presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a precizat, intr-o emisiune la B1…

- El a mai spus ca Guvernul are "o agenda oculta" si a amintit ca ultima data cand Executivul a dat o ordonanta precum cea pe amnistie si gratiere aproape a fost o revolutie, deci o problema majora de ordine publica. Presedintele a apreciat ca pana la urma nu se va da ordonanta pe amnistie si gratiere,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca va purta negocieri pentru motiunea de cenzura pana in ultima zi, joi, cand se va vota motiunea. Liderul PNL a afirmat ca i s-ar parea normal ca UDMR sa voteze motiunea de cenzura. „Cu siguranta vom purta negocieri in ziua de astazi (luni – n.r.) si in zilele…

- „Daca se va da ordonanța pe amnistie și grațiere, se vor intampla doua lucruri: 1 - Dispare poliția politica. Dispare, pentru ca nu mai poți sa spui cuiva ca in 2000, toamna, nu știu ce ai facut și hai sa iți facem dosar penal. 2 – Președintele nu mai are rost sa candideze. Practic, trebuie sa desemneze…

- Intalnirea are loc in contextul anuntului facut de premier cu privire la oportunitatea unei ordonante de urgenta referitoare la Codurile penale, potrivit Agerpres. Pe 10 decembrie, Viorica Dancila afirma ca a existat o discutie in PSD despre adoptarea unei ordonante de modificare a Codurilor.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referindu-se la reactia publica a liderului PSD Liviu Dragnea fata de solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a presedintelui Senatului, ca liderul PSD "se bucura ca are motiv sa-i scoata ochii lui Tariceanu" ca nu a fost in favoarea emiterii…

- Liviu Dragnea nota 10 – I-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de incredere dat lui Dragnea de membrii Comitetului Executiv al PSD reprezinta o victorie importanta, dar de etapa. Dragnea e departe de caștigarea razboiului. Din contra, are toate șansele sa-l piarda. Suntem doar intr-un relativ armistițiu,…