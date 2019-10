Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a etichetat drept "hilara" ipoteza enuntata recent de liderul PSD, Viorica Dancila, privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. "E hilara. De exemplu, acum,...

- Noaptea a fost un sfetnic bun pentru Viorica Dancila. Daca duminica seara spunea ca îl suspenda pe Klaus Iohannis pentru ca nu respecta Constituția, Dancila și-a dat luni seama ca nu poate face acest lucru.

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat, duminica seara, la Digi 24, anuntul facut de Viorica Dancila cu privire la un posibil demers de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza ca nu respecta deciziile Curții Constituționale.„In ce restaurant era?” a intrebat Traian…

- Viorica Dancila a criticat marti seara anuntul presedintelui Klaus Iohannis care l-a nominalizat pe Ludovic Orban in functia de premier si il provoaca pe presedinte „la o confruntare unu la unu”. Viorica Dancila: Am vazut propunerea de premier. Dupa aceste zile de asteptare vedem un singur lucru din…

- "Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele…

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…