- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, intrebat daca liberalii ar putea accepta un guvern in jurul unui premier PSD in cazul in care motiunea trece, ca este "o chestiune absolut ilogica" sa dai...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca el este propunerea partidului pentru functia de premier, dar a spus ca liberalii vor sustine cea mai buna formula de guvernare, daca motiunea de cenzura trece. Orban a apreciat ca, in cazul caderii Guvernului,…

- Ludovic Orban și-a exprimat dorința unui nou Guvern, care sa faca cinste Romaniei: "Partidul Național Liberal iși dorește pentru Romania un alt guvern. Ne dorim ca Romania sa fie guvernata de un guvern care sa ne faca cinste atunci cand ne reprezinta pe plan internațional și european, nu un guvern…

- "PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei si trebuie inlocuit cu un guvern mult mai bun pentru Romania, un guvern care sa aiba capacitatea sa exercite in cele mai bune conditii presedintia Consiliului UE si care sa aduca beneficii maxime de pe urma acestei…

- "Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem", a declarat Barna la Parlament.El…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a anunțat ca partidul sau e pregatit sa depuna moțiune de cenzura cat de repede posibil, atunci cand se asigura ca are numarul suficient de parlamentari dispuși sa...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti ca obiectivul partidului, in aceasta sesiune care se incheie in luna decembrie, este daramarea Guvernului Dancila si ca vor fi intensificate negocierile cu celelalte partide in perspectiva depunerii unei motiuni de cenzura. „Vom depune motiune de cenzura,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut, in aceasta seara, o intervenție in direct la Romania TV, acolo unde a anunțat ca juriștii PNL muncesc deja la moțiunea care ma fi depusa la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. "Era necesara de mult aceasta demisie. Domnul Toader nu…