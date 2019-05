Orban despre scrisoarea lui Timmermans:PSD si ALDE risca sa puna sub semnul intrebarii apartenenta Romaniei la UE

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referindu-se la scrisoarea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca exista riscul major ca Romaniei sa ii fie suspendat dreptul de vot in Consiliul European, el subliniind ca PSD si ALDE risca sa puna sub semnul intrebarii apartenenta…

- Reactionand la mesajul pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene l-a transmis, prin intermediul unei scrisori, primilor patru oameni in statul roman – Iohannis, Tariceanu, Dragnea si Dancila, liderul PNL a “tradus”, in prima faza, elementul esential din respectiva scrisoare. Concret, Ludovic Orban…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, la Constanța, ca nu a primit scrisoarea deschisa de la Calin Popescu Tariceanu, prin care acesta cere susținerea liberalilor in demersul de revocare a lui Augustin Lazar, dar spune ca inițiativa oricum il gasește pe procurorul general la final de mandat.Citește…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca, in principiu, observatiile referitoare la justitie ale prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt indreptatite, dar ca el nu are cunostinta de eventuale interventii ale Guvernului in perioada urmatoare."Eu…

- Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, la care va participa si presedintele Klaus Iohannis, a inceput sambata la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ 3.000 de alesi locali din…

- Contactat telefonic de reporterii DCNews, președintele PNL a spus ca, deocamdata, lista candidaților pentru alegerile europarlamentare nu este gata. „Pana acum, au fost date zeci de zvonuri care nu au avut nicio legatura cu realitatea. L-au facut cap de lista pe Dragoș Anastasiu. Dupa aia,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii considera demersul președintelui Klaus Iohannis de a sesiza la CCR Legea bugetului de stat unul legitim și ca bugetul nu corespunde așteptarilor românilor. PNL solicita, de asemenea, Curții Constituționale sa judece sesizarea „cu celeritate”,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, si tuturor liderilor de grup din PE, cerandu-le sa activeze orice masuri posibile care ar impiedica…