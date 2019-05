Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera "viabil" scenariul privind organizarea de alegeri anticipate dupa cele prezidentiale. Intrebat marti, la Parlament, in acest sens, Ludovic Orban a raspuns: "Cu siguranta". "Noi am sustinut ideea anticipatelor. Constitutional nu este posibil sa faci anticipate, pentru ca in ultimele sase luni de mandat ale presedintelui Romaniei este interzisa organizarea de alegeri anticipate. In ceea ce ne priveste pe noi, punctul de vedere este foarte clar - trebuie sa dam puterea inapoi poporului. Poporul si-a exprimat vointa politica atat la referendum, cat si la…