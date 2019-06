Orban, despre relația cu Rareș Bogdan: ''Se simte o oarecare nemulțumire'' „E depașit demult episodul acesta. Eu comunic zilnic cu prietenul meu Rareș Bogdan. Se simte o oarecare nemulțumire, apoi revine (asupra declarației sale - n.r.). Formatul a fost sa mearga președintele plus alți șase reprezentanți. Eu am vrut sa participe persoanele cel mai implicate in pact. Eu am ales trei reprezentanți de la Camera și trei de la Senat. De ce au fost mai mulți? Pentru ca alte partide au venit cu mai mulți oameni și prin urmare am mai chemat oameni", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi 24. 'Vreau sa dezmint orice speculație' 'Vreau sa dezmint orice speculație' Președintele PNL a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

