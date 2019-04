Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL a anuntat, joi, dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, care au durat aproximativ jumatate de ora, ca s-a vorbit despre tema referendumului si consecintele aprobarii lui, la alegerile europarlamentare din 26 mai. Liberalii sunt convinsi ca romanii vor iesi la…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a comentat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizata in municipiul Lugoj din judetul Timis, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pentru justitie in 26 mai, deodata cu alegerile europarlamentare. "Dupa referendum se va…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca episodul in care Liviu Dragnea il invita pe jurnalistul ProTV, Alex Dima, cu el la baie este picatura care a umplut paharul. Liderul PNL anunța ca opoziția va da asaltul final la funcția de președinte al Camerei Deputaților și il va demite pe Liviu Dragnea.Citește…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a criticat Bugetul pe 2019, care a fost votat, astazi, in plenul Parlamentului. Liderul liberal considera ca mare parte din acest buget este construit pe “bani inventati” si ca “proiectele de investitii ale autoritatilor locale sunt lasate

- "PNL a luat decizia, in Consiliul National, in unanimitate, sa sustina candidatura presedintelui Klaus Iohannis pentru inca un mandat. Ne-am bucura daca si alti actori politici ar lua decizia sa-l sustina pe presedintele Iohannis. Astazi, presedintele Iohannis este, de departe, liderul politic cu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, alaturi de mai multi membri ai partidului, s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Klaus Iohannis. "Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE,...