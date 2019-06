Stiri pe aceeasi tema

- In PNL nu este liniște absolut deloc, inaintea moțiunii de cenzura. Rareș Bogdan și-a exprimat public nemulțumirile fața de Ludovic Orban, punctul culminant fiind acela in care europarlamentarul a fost ”uitat” din delegația care a mers la Cotroceni sa semneze Acordul național cu președintele Klaus…

- E scandal in PNL. Rares Bogdan il ataca dur pe Ludovic Orban dupa ce presedintele liberalilor a decis sa mearga singur la Cotroceni. Noul europarlamentar se simte nedreptatit. Joi, Orban a semnat acordul...

- Primul pe lista PNL la europarlamentare, Rares Bogdan, a fost dezamagit ca presedintele partidului Ludovic Orban l-a lasat in afara delegatiei care a mers la Klaus Iohannis pentru a semna Pactul Politic National.

- Primarul Felix Borcean spune ca a ținut cont de mesajul președintelui PNL Caraș-Severin, Marcel Vela, atunci cand actualul edil a fost schimbat din funcția de lider al PNL Caransebeș. Potrivit lui Borcean, a fost poate pentru prima și ultima oara cand a ascultat de spusele lui Vela. „Au fost…

- "Nu știam nimic despre aceasta declarație. Vorbiți cu președintele partidului, cel care a facut aceasta declarație. Acum aflu și eu. Este foarte riscant pentru ca avem o mulțime de "creiere" care au parasit Romania. Cel mai bine ar fi sa primiți lamuriri de la domnul Orban. Eu pot sa va zic ca nu…

- Rareș Bogdan a vorbit despre schimbarea pe care o poate face acum, odata cu intrarea in politica. Fostul realizator TV, deși nu neaga posibile alianțe, nu pare sa dea prea mult credit altor partide de pe eșichierul politic, despre care spune ca le ia, așa, de braț. Liderul de lista al PNL mai afirma…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nu mi-am imaginat niciodata ca primarul Iohannis ar putea deveni un asemenea președinte. Ciufut, incruntat, inchis la orice sugestie din afara, razbunator și atit de primitiv in felul in care ințelege disputa politica. Iohannis blocheaza Romania. Klaus Iohannis se poarta ca…

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…