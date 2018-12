Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i s-ar parea normal ca UDMR sa voteze motiunea de cenzura, adaugand ca vor fi purtate in continuare negocieri cu toate grupurile parlamentare pentru a-i...

- "Ce ar fi daca nu am fi depus moțiunea de cenzura? Intotdeauna am studiat cu mare atenție momentele, astfel incat sa generam moțiunea de cenzura in momentul in care exista cele mai mari șanse sa obținem voturi suplimentare din zona guvernamentala. Acum e un moment in care exista o stare de tensiune,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reluat apelul catre parlamentarii tuturor partidelor politice, de a vota moțiunea de cenzura depusa azi. Liderul liberal prezent, vineri, la Alba Iulia, la o conferința de presa, a declarat ca, votand moțiunea, parlamentarii Puterii ar avea șansa sa se reabiliteze politic…

- Partidul National Liberal va depune, alaturi de celelalte formatiuni din Opozitie, pana la sfarsitul acestei saptamani, motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Agerpres. "PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost…

- Ludovic Orban și-a exprimat dorința unui nou Guvern, care sa faca cinste Romaniei: "Partidul Național Liberal iși dorește pentru Romania un alt guvern. Ne dorim ca Romania sa fie guvernata de un guvern care sa ne faca cinste atunci cand ne reprezinta pe plan internațional și european, nu un guvern…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duinica, intr-o conferinta de presa, ca membrii Opozitiei nu a discutat cu parlamentarii Pro Romania despre sustinerea unui motiuni de cenzura, Ponta spunand ca, in acest context, nu poate sustine „ceva ce nu cunoaste”. Victor Ponta a mai spus ca nu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor din Parlament sa nu plece in concediu in perioada 5-20 decembrie, solicitarea fiind facuta pentru depunerea si votarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, au precizat surse politice pentru „Adevarul“.

- PNL va introduce o motiune de cenzura in Parlament dupa data de 1 decembrie, a precizat la Iasi, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului, Ludovic Orban. El a spus ca in momentul de fata, le lipsesc 67 de voturi si sunt initiate negocieri cu reprezentanti ai PSD si ALDE pentru a avea sufragiile…