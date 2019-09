Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca termenul de 45 de zile invocat de premierul Viorica Dancila pentru a se prezenta in fata Parlamentului este "o poveste" si ca aceasta trebuie sa ceara de indata votul pentru remaniere, potrivit Agerpres."M-am consultat cu toti constitutionalistii…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, referitor la vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA, ca s-ar putea sa plece premier și sa se intoarca simplu cetațean.„S-ar putea sa plece premier și sa se intoarca simplu cetațean. Nu știu ce cauta in SUA. Nu pot sa anunț o data atatat timp…

- Președintele PNL lanseaza un atac furibund la adresa premierului Dancila de pe platourile emisiunii "Legile Puterii" de la Realitatea TV. "S-ar putea sa plece premier si sa se întoarca simplu cetatean.

- "Chestiunile legate de numiri si revocari sunt blocaje generate de refuzul primului ministru de a se prezenta in fata Parlamentului pentru a primi un vot de incredere. CCR a ajuns la aceeasi concluzie: Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si trebuie sa mearga de indata in fata Parlamentului…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul Dancila nu mai beneficiaza de sprijinul unei majoritati parlamentare si premierul Viorica Dancila ar trebui sa-si dea demisia, mentionand,...

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…