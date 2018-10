Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat luni dimineața o Ordonanța de Urgența prin care se aduc o serie de modificari la legile justiției, prin includerea unor recomandari ale Comisiei de la Veneția. Pensionarea anticipata a magistraților a fost amanata și a fost ridicata vechimea necesara pentru funcțiile de conducere…

- Guvernul a adoptat, astazi, prin Ordonanta de Urgenta, o serie de modificari la Legile Justitiei, astfel incat sa fie incluse mai multe recomandari ale Comisiei de la Venetia. Potrivit ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost amanata pensionarea anticipata a magistraților, se marește vechimea pentru…

- Guvernul a adoptat, luni, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, a declarat ministrul justitiei, Tudorel Toader, dupa sedinta Executivului. Ministrul a explicat principalele modificari aduse, prin aceasta ordonanța, celor trei legi care reglementeaza…

- Guvernul s-a reunit in aceasta dimineața de la ora 09:00, iar o Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia, a fost deja adoptata - dupa cum a anunțat ministrul Justiției.

- Guvernul a adoptat in sedinta din aceasta saptamana o ordonanta de urgenta prin care se operationalizeaza sectia speciala in cadrul Parchetului General care va ancheta cauzele cu magistrati, sectie prevazuta in Legea 304 privind organizarea judiciara, prima promulgata de presedintele Iohannis. Deputatul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, a anuntat ministrul Justitiei. Tudorel Toader a precizat ca dosarele de la DNA in care sunt investigati magistrati se vor muta la Ministerul Public.

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat de ieri ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru Legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmand ca, saptamana viitoare, sa fie adoptata ordonanta. Despre acest subiect i-a informat pe liderii coaliției…

- ”Am avut o intrevedere cu conducerea Comisiei de la Veneția, a durat o ora și jumaate și a fost foarte buna. A coincis cu momentul in care CCR a trimis, la promulgare, legea de modificare a legii 303. A durat 3 ani de zile, nu cred ca poate sa spuna ca nu a fost o dezbatere.Am mers la Comisie…