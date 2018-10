Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca se lucreaza la o scrisoare de informare adresata Comisiei de la Venetia pe tema ordonantei de urgenta privind legile justitiei, in paralel cu elaborarea sesizarii care va fi trimisa Avocatului Poporului.



"Suntem in curs de elaborare, identificam temeiurile de neconstitutionalitate care vor sta la baza sesizarii. (...) Sper ca in cursul zilei de maine sa finalizam documentul si sa apucam sa-l trimitem catre Avocatul Poporului. De asemenea, o sa incepem sa lucram la o scrisoare de informare catre Comisia de la Venetia, pentru ca sa…