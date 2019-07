Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si PRO Romania. "Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta cele 3 partide,…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, ca deși partidul va alege in Congresul de sambata candidatul formațiunii la alegeri, prezidențiabilul Alianței USR-PLUS va fi anunțat peste doua saptamani, anunța MEDIAFAX.„Suntem intr-o Alianța. Chiar azi (vineri - n.r.) am avut o intalnire despre construcția…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seara ca USR si PLUS au incheiat o noua runda de negocieri cu privire la candidatul pentru alegerile prezidentiale, iar pentru stabilirea acestuia vor conta mai putin rezultatele sondajelor de opinie, discutandu-se mai mult pe strategia politica.…

- Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca ”Alianța USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca românii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban”. Asta, dupa ce Ludovic Orban a reproșat alianței ca se gândește la o candidatura proprie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, miercuri seara, intr-o emisiune la B1TV, Alianța 2020 USR PLUS pentru ca nu vrea sa intre acum la guvernare și pentru ca a anunțat ca va avea candidat propriu la Președinție, acuzand-o ca face calcule meschine. Orban a spus ca, daca se creeaza un context…

- „Dupa europarlamentare vom face o evaluare a modului in care a fost perceputa alianța și vom decide daca vom merge cu un candidat comun și ce candidat vom susține. Dar discuțiile acestea. Nu exista disensiuni majore și nu ar fi vorba de nicio rupere. Noi am facut o Alianța electorala pentru europarlamentare,…