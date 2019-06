Stiri pe aceeasi tema

Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost invitat la ceremonia de la Palatul Cotroceni de joi. Klaus Iohannis si liderii PNL - Ludovic Orban, USR - Dan Barna, PRO Romania - Victor Ponta si PMP - Eugen Tomac au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei.

- „Vreau sa spun foarte clar ca am semnat azi acest pact pentru un motiv foarte simplu: principiile din acest pact sunt corecte și sunt spre binele nostru, ca societate. Dupa cum știți, primul europarlamentar al Pro Romania este Corina Crețu, ceea ce arata mult. Noi consideram ca integrarea Romaniei…

- Liderii PNL, USR, PMP și Pro Romania au semnat joi acordul politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de președintele Klaus Iohannis. „Pe 26 mai au avut loc alegeri europarlamentare si formatiunile dumneavoastra au obtinut rezultate frumoase. In paralel cu alegerile, am convocat…

- UDMR va semna acordul propus politic propus de președintele Iohannis saptamâna viitoarea. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a declarat pentru HotNews.ro ca a avut o discuție cu șeful statului în care i-a transmis ca este de acord cu textul documentului, însa joi este plecat din țara.…

