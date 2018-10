Orban, decizie despre liberalii care critică conducerea PNL Orban a adaugat ca abia 'a stapanit' conducerea partidului sa nu dea sanctiuni si a avertizat ca nu va uita 'serviciul imens facut PSD' de catre parlamentarii liberali care au avut pozitii critice la adresa conducerii PNL dupa referendum. 'Am dat un semnal foarte clar din partea Biroului Executiv, ca incepand de la momentul T zero vom aplica prevederile statutare, in litera si in spiritul lor. Adica ai atacat partidul, sanctiune, avertisment, gradual, nu-i dam afara din prima, avertisment, suspendare, excludere. Daca, mai ales parlamentarii - pai PNL are 100 de parlamentari din 200.000 de membri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

