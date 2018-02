Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti seara, ca decizia Sectiei pentru Procurori a CSM privind cererea de revocarea a sefei DNA este „clara”, afirmand ca daca ar fi trait in Japonia ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ar fi trebuit sa comita seppuku, dupa un asemenea esec.

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Scorul a fost 6-1, singurl vot pentru revocare aparținand chiar ministrului.Jurnalistul Cristian Tudor Popescu…

- Urmatorul act al disputei dintre ministrul justiției, Tudorel Toader, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, va avea loc miercuri, in absența demnitarului din coaliția de guvernare PSD-ALDE. In schimb, va aparea președintele statului, Klaus Iohannis, cel care va trebui sa ia o decizie cu privire la revocarea…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat pentru Calea Europeana faptul ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Contre dure intre Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi, la CSM. Dupa ce ministrul Justitiei a acuzat-o pe sefa DNA ca are un discurs neconvingator, Kovesi a venit cu replica. Procurorul sef al DNA i-a transmis ministrului ca daca dorea sa fie convins, discutau inainte de a inainta cererea de revocare.…

- Atmosfera destul de tensionata, marți, la sediul CSM, acolo unde ministrul justiției Tudorel Toader se afla fața in fața cu membrii secției pentru procurori, dar și cu cea pe care o dorește data jos din funcție, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce a vorbit aproape o ora, prezentand din nou, pe un ton din…

- Laura Codruta Kovesi se apara in sectia de procurori a CSM, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat raportul prin care solicita revocarea sefei DNA. Kovesi il acuza pe ministrul Justitiei ca nu este obiectiv."Nu stiu ce criterii a avut (in intocmirea raportului - n.r.). Probabil ca au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat…

- Sectia pentru procurori a CSM o invita pe Laura Codruta Kovesi marti la audieri, dupa procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Kovesi nu a confirmat inca prezenta la CSM.

- Augustin Lazar il umilește pe ministrul Justiției, Tudorel Toader! Acesta a spus, joi, in conferința in care a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, ca dosarele se lucreaza in ordine cronologica, nu in funcție de personajele care sunt implicate.”Am auzit ca s-a vehiculat ca dosarele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie. "Nu conteaza daca…

- Laura Codruta Kovesi a reactionat in aceasta dimineata la anuntul facut joi seara de Tudorel Toader care a spus ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA. „Ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa raspund, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei”, …

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prezentant joi seara de catre ministrul Justiției, in urma caruia a fost solicitata revocarea sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este de negasit. Deși ministrul Tudorel Toader a promis ca va posta documentul pe site-ul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca, prin anuntul privind revocarea sefei DNA si mai ales prin felul în care a prezentat raportul ce a stat la baza acestei solicitari, ministrul Justitiei a dovedit ca este "avocatul penalilor".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta...

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Partidul Național Liberal a avut o reacție dura dupa propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin purtatorul de cuvant Ionel Danca, partidul condus de Ludovic Orban și-a exprimat dezacordul cu privire la decizia lui Tudorel Toader, aruncand și acuzații dure catre ministrul Justiției,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie...

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, vrea ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa &"nu se faca de râs&" când va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, în urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea" procurorilor anticoruptie. Invitat in emisiunea „In fata ta", Ludovic Orban s-a declarat convins ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului sef al DNA. Tudorel…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Klaus Iohannis spune ca nu are motive ca sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi, dar nu exclude ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa știe mai multe decat președintele.”Asta, cu revocarea, vad ca e o mare proecupare. Nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, o lauda pe Laura Codruta Kovesi dupa conferinta de presa sustinuta miercuri seara de sefa DNA. Desi DNA solicita in continuare condamnarea sa la inchisoare, Orban se declara mare sustinator al institutiei impotriva unor canale medie.Vezi si: Miscarea de PR…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- In contextul acuzațiilor formulate la adresa DNA și a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, de ex-deputatul PSD Vlad Cosma și procurorul Mihaiela Iorga, premierul Viorica Dancila a anunțat ca ii va cere lui Tudorel Toader, aflat in vizita in Japonia, sa se intoarca urgent in țara.

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare.Intrebat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare. …

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Tudorel Toader il evita. "Nu vi s-ar fi parut normal sa ma anunte si pe mine cand a demarat procedura de modificare a legilor justitiei?", a spus presedintele. Intrebat, miercuri seara, despre aceste critici la adresa sa, Tudorel Toader a spus ca, institutional,…