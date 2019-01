Orban, dator la PSD-isti

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis marti ca presedintele PNL, Ludovic Orban, sa-i plateasca deputatului PSD Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei, dupa ce liderul liberal l-a acuzat ca este ca este „omul companiei Gazprom”. Decizia nu este definitiva. Liderul liberal a caracterizat decizia Tribunalului…

