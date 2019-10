Orban: Dancila va raspunde personal daca pierdem portofoliul de Transporturi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila va raspunde personal pentru posibila pierdere a portofoliului pe Transporturi în Comisia Europeana în cazul în care candidatul PSD va fi din nou respins. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila va raspunde personal pentru posibila pierdere a portofoliului pe Transporturi in Comisia Europeana in cazul in care candidatul PSD va fi din nou respins. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu seful…

- Ludovic Orban a afirmat ca Viorica Dancila va raspunde personal in cazul in care Romania pierde portofoliul pe Transporturi in Comisia Europeana, conform Agerpres. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu Klaus Iohannis in privința candidatului. „In ceasul al 13-lea, solicit premierului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca Dan Nica, noua propunere prezentata de premierul Viorica Dancila pentru postul de comisar european, este "iar o bataie de joc, nu are nici cea mai mica sansa", el adaugand ca exista riscul ca reprezentantului tarii noastre in Comisia Europeana…

- Presedintele PLUS si lider al grupului Renew Europe, Dacian Ciolos, raspunde acuzatiilor premierului Viorica Dancila care sustine ca a contribuit la esecul numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european, Ciolos spunand ca a actionat "in interesul Romaniei" si aratand ca in comisia JURI nu este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui. "Acelasi lucru i-am cerut...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in cazul in care prim-ministrul Viorica Dancila insista pentru candidatura europarlamentarului Rovana Plumb la un post de comisar european din partea Romaniei, exista riscul ca aceasta propunere sa fie respinsa. "Ii cer doamnei Dancila sa dea dovada de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…