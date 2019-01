Orban-Dăncilă, invitație concert Ateneu: Fake news! Nu avem o mașină a timpului Dupa ce in presa s-a scris ca PNL nu va participa la concertul de joi, de la Ateneu, liderul PNL contrazice informatiile aparute, urmand ca maine sa faca un anunț public. "Nu am luat nicio decizie. Este "fake news". Daca vom lua o decizie vom anunta public. Adevarul este ca invitatia a fost primita abia astazi. Nici nu stiu exact cine a primit-o. Confirmarea trebuia sa o dam pana in data de 8 ianuarie 2018. Neavand la dispozitie o masina a timpului, nu ne-am putut conforma acestei solicitari. Inca nu am luat o decizie. Vom anunta pana maine, in jur de 12:00-13:00", a spus Ludovic Orban. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

