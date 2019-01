Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a trimis o scrisoare deschisa catre cei doi președinți ai Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și premierului Viorica Dancila, prin care solicita convocarea de urgența a Parlamentului pentru a incepe dezbaterile pe Legea bugetului de stat.Citește…

- Președintele PNL Ludovic Orban cere Guvernului sa nu dea ordonanța programata din domeniul fiscal, despre care spune ca reprezinta "planuri ticaloase de distrugere a economiei private și de saracire a populației", anunțand ca PNL va cere Avocatului Poporului sa o conteste la Curtea Constituționala.…

- Ludovic Orban a poziționat Partidul Național Liberal de partea patronatelor dupa ce Guvernul Dancila a anuțat ca pregatește o Ordonanța de Urgența supranumita "taxa pe lacomie". "Somam public Guvernul ca in ultimul ceas sa abandoneze aceste planuri ticaloase de distrugere a economiei private…

- PSD sustine ideea unei ordonante de urgenta pentru modificarea codurilor penale, pentru a pune capat – dupa cum s-a exprimat liderul partidului, Liviu Dragnea – „unei istorii care nu se mai termina”. Opozitia sustine insa, ca nu exista vreo urgenta care sa justifice adoptarea ordonantei si acuza PSD…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a venit vineri la Arad, aflat fiind intr-un turneu pe la organizațiile din nord-vestul și centrul țarii. Orban a vorbit a ținut sa faca declarații extrem de dure cu privire la inființarea Fondului Suveran de Investiții. „Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența care…

- 'Am auzit de initiativele colegilor mei (privind inceperea procedurii de demitere a lui Victor Ciorbea - n.r.), voi analiza foarte serios documentul. In ceea ce ma priveste, sunt favorabil acestei idei, vom decide in cadrul Biroului executiv si vom anunta public demararea acestor proceduri de demitere…

- Propunerea legislativa privind declasificarea unor documente, care vizeaza Hotararea CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si spalarii banilor, precum si toate documentele care contin informatii clasificate in baza acesteia, este initiata de liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu…