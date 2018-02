Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura-Codruta Kovesi, a clarificat miercuri, in fata presei, cu multe argumente, aspecte din activitatea institutiei pe care o conduce si a convins pe foarte multi romani "de partea cui este adevarul"."Aceasta iesire a fost…

- Klaus Iohannis il contrazice pe Liviu Dragnea, care sustine ca directorul instituției, Lucian Pahonțu, s-a implicat in politica, motiv pentru care membrii guvernului au renunțat la serviciile SPP. Presedintele apara SPP si e de parere ca infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14:00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in…

- Liviu Dragnea a anunțat infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, in Parlament. Totul, dupa ce șeful Camerei Deputaților l-a acuzat pe directorul instituției, Lucian Pahonțu, ca s-a implicat in politica. Din acest motiv, membrii guvernului au renunțat la serviciile SPP.Klaus…

- Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere au discutat, joi, despre inființarea comisiei de ancheta parlamentara „pentru verificarea activitații directorului SPP” și a „modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția in activitați care exced cadrului legal de funcționare”. De…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- Birourile permanente reunite au adoptat Hotararea privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta ale Camerei Deputaților și Senat pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Paza și Protecție , domnul Pahonțu Lucian- Silvian și a modului in care este posibil sa fi implicat instituția…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca va convoca maine birourile permanente reunite pentru a se infiinta o comisie de ancheta pe activitatea SPP, dupa acuzatiile aduse la adresa sefului institutiei, Lucian Pahontu."Azi am decis impreuna cu domnul Calin…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera gresita atacarea de catre PNL la Curtea Constitutionala a deciziei de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, acesta sustinand ca relatia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu si lung, transmite corespondentul MEDIAFAX. Kelemen Hunor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca raspunsul democratilor la memorandumul Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor privind investigatiile derulate de FBI si Departamentul de Justitie in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016 necesita editare, relateaza agentia DPA.

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu...

- Senatorul Daniel Zamfir a fost „executat” in grupul PNL de la Senat, in urma conflictului public pe care acesta l-a avut cu președintele partidului, Ludovic Orban.In ședința grupului PNL din Senat de joi, 1 februarie, in care se decid funcțiile pentru noua sesiune parlamentara, Daniel Zamfir…

- Seful SPP Lucian Pahontu ar putea fi chemat in fata comisiei de aparare din Senat, pentru a da explicatii. Zvonul s-a vehiculat inca dupa ce Liviu Dragnea a facut dezvaluiri in ceea ce priveste serviciul, insa presedintele comisiei pentru aparare din Senat infirma astfel de informatii. "Nu am niciun…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat nerealizarea obiectivelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a venit la Iasi in semn de respect pentru inaintasii care acum 159 de ani au infaptuit Mica Unire. "Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat,luni, ca asteapta ca judecatorii CCR sa analizeze solicitarile PNL conform Constitutiei si practicilor in materie,afirmand ca liberalii au cerut Curtii sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi intervine in conflictul dintre Liviu Dragnea și generalul Lucian Pahonțu, directorul SPP, cel pe care președintele PSD il numea „personajul veninos” din spatele scandalurilor care au dus la demiterea a doi premieri in ultimul an. Mungiu-Pippidi ii cere președintelui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, anunțand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea. Totodata, daca proiectul de lege va fi adoptat, PNL il…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD creeaza o criza politica si ca in aceasta situatie este posibil sa se ajunga la alegeri anticipate. "Este a treia oara intr-un an de guvernare cand PSD creeaza o criza politica grava. Dupa criza Ordonantei 13, dupa demiterea Guvernului…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", considerand ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative". "Sa plece PSD. Daca nu pleaca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD, relateaza News.ro.

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- „Am hotarat atacarea la CCR a hotararii parlamentare care a constituit comisia speciala pentru coduri și legile justiției. Am decis sa mandatam comisia juridica a partidului sa pregateasca sesizarea Comisiei de la Veneția, ca urmare a faptului ca Birourile Permanente reunite au hotarat sa respinga…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a plans liberalilor, in ședința BEX de luni a partidului, ca USR a furat startul in sesizarea Curții Constituționale a hotararii de funcționare a Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, au declarat surse liberale, pentru EVZ. Inițial era vorba ca PNL…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat joi ca a depus la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la hotararea Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Sesizarea USR arata ca PSD-ALDE a acordat comisiei speciale atributii ilegale, care…

- ”Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- "Astazi (miercuri — n.r.), in Birourile permanente reunite a fost respinsa solicitarea noastra sa se amane dezbaterile și sa se solicite un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția, așa cum este inscris și in raportul MCV și așa cum au declarat și oficialii europeni. Ne vom adresa ca grupuri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislatiei in domeniul Justitiei, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce a fost resipnsa solicitarea de a se amana dezbaterile si solicitarea…

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…