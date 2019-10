Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- Principalele evenimente din saptamana 30 septembrie - 6 octombrie: *** Opozitia ar urma sa depuna, la inceputul saptamanii, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa luni sau marti.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa luni sau marti, precizând ca discutiile continua, transmite Agerpres."Vom depune motiunea de cenzura la începutul saptamânii viitoare, luni sau marti. (...) Obiectivul nostru este sa adunam…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa luni sau marti, precizand ca discutiile continua. "Vom depune motiunea de cenzura la inceputul saptamana viitoare, luni sau marti. (...) Obiectivul nostru este sa adunam numarul maxim de voturi, astfel incat…

- "Vom depune motiunea de cenzura la inceputul saptamana viitoare, luni sau marti. (...) Obiectivul nostru este sa adunam numarul maxim de voturi, astfel incat sa reusim in demersul nostru de a pune punct acestei guvernari dezastruoase pentru Romania. Ce se va intampla dupa caderea Guvernului este…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca discutiile privind motiunea de cenzura vor continua pana in ziua depunerii ei, el precizand ca numarul de semnaturi din prezent - 237 - reflecta o "majoritate clara", dar ca au promisiuni si din partea altor alesi. "Nu s-a razgandit…

- Ludovic Orban: "Obiectivul politic principal al Partidului National Liberal in aceasta sesiune parlamentara este oprirea guvernarii PSD, prin intermediul unei motiuni de cenzura. In conformitate cu decizia Biroului Politic National, am stabilit un calendar de negocieri cu toate formatiunile politice…

- "Am stabilit un calendar de negocieri. Astazi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri si in viitorul apropiat vom purta negocieri si cu celelalte doua formatiuni cu care nu am purtat pana in prezent. Ca atare, ritmul de discutie este rapid. Sigur ca…