Orban, critici la adresa Guvernului: Situație extrem de gravă în România! Risc de calamitate "Transmitem catre toti primarii PNL o solicitare de informare privind criza bugetelor locale. Romania se afla intr-o situatie extrem de grava, riscam sa pierdem sute de milioane de euro pentru ca autoritațile locale nu mai au resursele financiare pentru co-finantarea proiectelor de investitii care sunt finantate din fonduri europene. Fara bani pentru salarii? Fara bani pentru salarii? Riscam ca sute de localitati, de primarii sa intre in incapacitate de plata. Exista primarii in care nu mai exista resursele financiare sa se plateasca integral salariile angajațior. Exista risc de calamitate in administratia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a declarat, miercuri, dupa întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca în cazul în care administrațiile locale nu-și vor recupera sumele restante din impozite, edilii vor protesta cu cetațenii în fața Guvernului,…

- Ministerul Finantelor analizeaza posibilitatea impozitarii progresive a pensiilor speciale, ca modalitate de a reduce impactul asupra actualului buget, astfel incat la rectificarea bugetara anuntata la sfarsitul lunii sa se incadreze in deficitul de 3%, potrivit unor surse din PSD. Ministrul…

- Extrem de controversate in Occident si supuse unor restrictii de circulatie din ce in ce mai dure, trotinetele electrice ar putea primi totala libertate in Romania, daca un proiect pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice…

- Partidul National Liberal solicita BEC o interpretare a legii astfel incat sa se permita cetatenilor care stau la coada sa isi poata exercita dreptul la vot si dupa ora 21,00, a declarat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Nu putem accepta ca, din cauza MAE si a Guvernului, dupa umilinta pe care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat,vineri, ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist". Orban susține ca ruptura dintre Uniune și actuala coaliție guvernamentala poate fi probata doar prin susținerea de catre parlamentarii UDMR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Satu Mare ca un vot masiv pentru PNL la europarlamentare ar arata ca actuala guvernare nu mai are nicio legitimitate, iar acest lucru ar putea sa duca la o criza in cadrul coalitiei si chiar la caderea Guvernului."Obiectivul…

- ALDE se comporta ca un partide Opozitie, in campania electorala. Formatiunea, care este la Putere, alaturi de PSD si are reprezentanti in Executiv, cere Guvernului trebuie sa reglementeze serviciile de tip ”uber”, dupa ce Brigada Rutiera a Capitalei a transmis ca patru conducatori auto au fost sancționați…

- Iata declaratiile complete facute de catre Ludovic Orban la Buzau: Pe data de 26 mai, odata cu alegerile pentru Parlamentul European, presedintele Romaniei a convocat un referendum fundamental pentru evolutia ulterioara a societatii romanesti.Pe data de 26 mai, romanii sunt chemati…