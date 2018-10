Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde, in mod oficial, principalul avantaj competitiv in atragerea investitiilor straine: disponibilitatea fortei de munca adecvate. Mai mult de jumatate din participantii la un sondaj realizat de Consiliul Investitorilor Straini (FIC) sustin...

- Indicele de perceptie FIC privind mediul de afaceri din Romania Cele mai recente rezultate ale indicelui perceptiei membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri (realizat in septembrie 2018) aduc cateva noutati legate de piata muncii si de fiscalitate. In acelasi timp,…

- Fermierii se plang ca tractoriștii, mecanici agricoli, pe care-i pregatesc pleaca in construcții sau in strainatate, pe salarii mai mari. Ei mai spun ca degeaba cumpara utilaje de sute de milioane de euro daca nu are cine sa lucreze cu ele, scrie agroinfo.ro. Astfel, agricultorii se plang ca nu au…

- Lipsa fortei de munca devine o problema tot mai serioasa pentru fabricile din Lugoj. Acuzand administratia locala de lipsa de viziune si implicare in rezolvarea lipsei fortei de munca, mai multe companii au demarat discutii la nivelul Ministerului Muncii pentru a aduce la Lugoj muncitori din tarile…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea firmelor romanești, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Mediafax. In servicii, principalele…

- „In aceasta perioada din an in care granițele țarii au fost asaltate de romanii aflați in diaspora, veniți acasa pe perioada concediului si primiți de bastoanele jandarmeriei, nu se poate sa nu ne gandim cu ingrijorare la fenomenul migrației cu care ne confruntam, un sfert din populația Romaniei traieste…

- "Urmare a discutiilor avute cu presedintele PNL, Ludovic Orban, cu presedintele PNL Alba, Mircea Hava, si cu alti colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anuntate din calitatea de vicepresedinte al partidului. Nu am fost niciodata genul de om care sa renunte la greu. Iar partidul are…