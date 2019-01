Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a declarat ca PNL nu poate ajunge la un consens politic cu PSD si ALDE, asa cum a fost propus pentru perioada celor 6 luni de presedintie a Consiliului UE, intrucat acesta este "antieuropean'', ''impotriva valorilor europene".



"Exista doua forme de consens, consensul pe care-l vrea PSD-ul, care este un consens antieuropean. Eu nu pot sa fiu de acord cu ceea ce fac ei, de exemplu, in domeniul Justitiei, calcarea in picioare a independentei Justitiei, preocuparea bolnavicioasa pentru cei condamnati sau cei care se afla in diferite…