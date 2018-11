Orban - Cioloș, momentul rupturii. ”Mănâncă popcorn” Ludovic Orban afirma ca nu are niciun fel de comunicare cu Dacian Cioloș, dupa ce a participat la o emisiune de la B1 TV in care a atacat PNL: ”Nu am mai purtat nicio discuție”. ”El nu conteaza in ecuația asta” a mai spus Ludovic Orban, la B1 TV. Liderul PNL a spus ca ”e ciudat ca de o buna bucata de vreme a atacat și PNL și USR. El n-are partid. Face aprecieri... dar e mai greu sa intri in teren 90 de minute, sa faci performanța, așa ca stai la televizor și mananci popcorn, e ușor sa-ți dai cu parerea”. Ludovic Orban afirma ca tot ce face Dacian Cioloș este sa mai faca cate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

